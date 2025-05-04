"Дрим Таун" в Киеве попал под атаку России: все о последствиях, истории и скандалах гигантского ТРЦ

Dream Town является одним из самых больших ТРЦ страны

ТРЦ Dream (Dream Town) попал под атаку России в Киеве в ночь на 4 мая. Его здание получило повреждения.

"Телеграф" рассказывает историю популярного киевского ТРЦ, который не раз оказывался в центре скандалов.

Dream Town

Drean Town. Фото RAU

Dream Town расположен в Оболонском районе Киева и является одним из самых больших ТРЦ страны. Он состоит из двух построек протяженностью 500 метров каждая общей площадью 167 тыс. м2, разделенных Минской площадью на 500 метров друг от друга.

История строительства

Открытие первой очереди — блока А состоялось 22 октября 2009. Он расположен между станциями метро Оболонь и Минская и был построен первым. Этот блок получил название Dream Town 1. Он состоял из трех этажей.

Открытие второй очереди – блока Б состоялось в 2011 году. Он расположен между станциями метро "Минская" и "Героев Днепра" и был построен вторым. Этот блок получил название Dream Town 2.

В 2021 году Dream Town переименовали в Dream, а здания, ранее различавшиеся по номерам 1 и 2, переименовали в Dream Yellow и Dream Berry. Соответственно, фасад первого здания перекрасили в желтый цвет, а второго – в фиолетовый.

Dream Yellow

На первом и втором этажах DREAM yellow расположены:

магазины модной и повседневной одежды и обуви,

магазины спортивных брендов,

квартал ювелирных изделий,

магазины мобильных аксессуаров и магазины бытовой техники,

продуктовый супермаркет.

На третьем этаже расположены:

развлекательный комплекс Happy Kid's Park и каток,

кинотеатр,

кафе

рестораны,

книжные магазины,

салоны красоты, тату и пирсинга.

И т.д.

Интерьер атриумов посвящен Парижу, Греции, Голливуду, Китаю и Бразилии.

DREAM berry

В DREAM berry расположены:

магазины электроники и бытовой техники

магазины товаров для дома, мебели и посуды,

магазин зоотоваров

супермаркет.

На втором этаже расположены

детский развлекательный комплекс Fly Park,

магазины детской одежды, обуви, игрушек, подарков, канцтоваров, колясок и магазин молодежной одежды и обуви.

На третьем этаже находится Школа Шахмат, танцевальные студии,

Скеледром

И т.д.

Владельцы Dream Town

Гарик Корогодский

Украинский бизнесмен, блоггер, меценат, собственник ТРЦ DREAM

Гарик Корогодский

1995 году Корогодский вместе с партнерами организовали в Украине доставку нефтепродуктов, основав "Альфа-Нафта" — представительство российской компании "Альфа-Групп", с которой проработали 2 года.

В 2000-х Гарик вышел из нефтяного бизнеса и занялся девелопментом в Киеве. Первым проектом был фитнес-центр "Аквариум", который был открыт в 2000 году.

Гарик Корогодский и партнеры вложили средства на торгово-развлекательный центр Dream Town. Вместе с привлеченными инвестициями проект обошёлся в $250 млн. Строительство ТЦ началось в 2006 году.

Гарик Корогодский характерен своим открытым и довольно дерзким поведением. Он ярко одевается, носит характерные цветные очки, из которых у него есть целая коллекция.

Александр Меламуд

российский и украинский бизнесмен

Александр Меламуд Фото: Forbes

Совладелец ТРЦ "Dream Town",

ФЦ "Аквариум",

сети ресторанов "Шахерезада",

магазинов "Lee Cooper Jeans",

один из богатейших людей Украины (по информации Forbes, имел арендный доход в размере $32 млн).

Скандалы

Громадный ТРЦ посреди Киева не раз попадал в скандалы

Киевляне часто жаловались на работу генераторов в ТРЦ Dream Town. По их словам, ужасный гул раздавался на весь жилой квартал, мешая им открыть окна в жару. Люди были взволнованы тем, что им приходилось жить в таких условиях, особенно в жаркую погоду, когда температура воздуха достигает более +30°.

В апреле 2025 в Dream Town на 12-летнюю девочку упало стекло. Она получила ушиб мягких тканей и была доставлена в больницу. По данным СМИ, инцидент произошел, когда девочка прогуливалась по зданию с парнем. В какой-то момент они решили отдохнуть и сели на пол, облокотившись на стекло. В результате остекление одного из магазинов треснуло и упало на них.

Некоторые жители Киева с опаской относятся к трехэтажному ТРЦ. Как писал Obozrevatel, все из-за расположения зданий. Дело в том, что ТРЦ был построен прямо над метро, а курсирующие по синей ветке поезда якобы создают сильную вибрацию, которая передается зданию-гиганту. Как пишет СМИ, многие киевляне действительно ощущали дрожь внутри ТРЦ. Метрополитеновцы же, как пишет СМИ, отмечают, что инвестор за свой счет укрепил землю под торговым центром: зацементировал грунты, в которых построены тоннели.

"Все сооружения над метро прошли комплексную экспертизу и получили положительное заключение, они согласованы. Влияние "Дрим Тауна" на конструктивные элементы станции проектным решением были исключены", сказали там журналистам.

Посетители Dream Town жаловались тараканов. По данным Obozrevatel, в частности их видели в аквапарке.

Как работает Dream после обстрела

Dream berry приостановил работу после повреждения. "Желтый Дрим" работает в штатном режиме. По данным "Новини.Live", повреждения получили один из входов ТРЦ.

Напомним, что о всех последствиях российского удара по Киеву можно узнать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.