Вместе с сыном и котами. В Киеве во время атаки погибла женщина-волонтер (фото, видео)

Женщина спасала бездомных животных и некоторые из них жили у нее в квартире

Во время атаки российских БПЛА по Киеву и падения обломков на пятиэтажку в Шевченковском районе погибла женщина-волонтер и ее сын. В их квартире произошел пожар.

Об этом рассказала подруга погибшей женщины в сюжете "Украина сейчас". Она говорит, что узнала о случившемся, когда вышла на работу.

"Я шла на работу и увидела, что дым идет. Я живу рядом. Услышала прилеты, вернулась сюда и увидела, что квартира уже горит", — говорит женщина.

По ее словам, подруга была волонтером и спасала животных. В ее квартире находилось десять котов, которых она также спасла. Все они сегодня также погибли.

Также подруга погибшей отметила, что погибшей было примерно 61-63 года, а ее сыну 37 лет.

Обновлено: Как оказалось, Служба спасения животных спасла кота из квартиры, где погибла семья. На месте были обнаружены мертвыми пять кошек. Снаружи, под окном, спасатели обнаружили живого, очень обгоревшего кота. Вероятно, его выбросило взрывной волной, сообщает Kyiv Animal Rescue Group.

С ожогами большей части тела и тяжелым поражением легких животного госпитализировали спасатели КАР. На данный момент он находится в кислородной камере реанимации клиники.

Известно, что в квартире жили десять кошек. Потому спасатели вернулись на место, чтобы отыскать других.

Детали от ГСЧС

Согласно информации ГСЧС Киева, в ночь на 7 мая российские беспилотники атаковали Киев. Зафиксировано падение обломков БПЛА на 5-этажный жилой дом в Шевченковском районе.

В результате произошло возгорание квартир на 3-м и 5-м этажах. Во время тушения обнаружены тела 2 человек. В настоящее время возгорание уже ликвидировано.

Напомним, корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на местах в Киеве, которые были атакованы российскими БПЛА в ночь на 7 мая, и показал последствия ударов на фотографиях.