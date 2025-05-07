Обугленные квартиры и измученные люди. Появились фото последствий массированной атаки на Киев (фоторепортаж)
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Люди спасались от взрывов
Атака по Киеву 7 мая ночью и утром не прошла без раненых и погибших. К сожалению, погибли два человека, по меньшей мере восемь получили травмы.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов выехал на место атаки, чтобы показать, что наделала Россия в украинской столице. Фото последствий российской атаки смотрите в фоторепортаже.
Киев всю ночь и утро находился под массированной атакой — сначала ударили баллистикой, потом присоединились дроны. Противовоздушная атака сбивала российские беспилотники. К сожалению, есть разрушения в результате падения БПЛА, обломки разрушили два этажа в пятиэтажке.
Над Киевом ночью была сбита баллистическая ракета, говорят в КМВА. Также в столице зафиксировали 28 беспилотников.
В результате взрывов есть повреждения домов, автомобилей, супермаркета. По словам начальника КМВА Тимура Ткаченко, разрушения зафиксированы в Соломенском, Днепровском и Святошинском районах Киева.
В Днепровском районе столицы БПЛА упал на жилой дом. В результате произошло разрушение перекрытия на 29 и 30 этажах многоэтажки. Горели квартиры в Шевченковском районе столицы.
Ранее Телеграф также писал о последствиях российской атаки на Киев 24 апреля. РФ разрушила дома украинцев.