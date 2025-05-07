Обугленные квартиры и измученные люди. Появились фото последствий массированной атаки на Киев (фоторепортаж)

Люди спасались от взрывов

Атака по Киеву 7 мая ночью и утром не прошла без раненых и погибших. К сожалению, погибли два человека, по меньшей мере восемь получили травмы.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов выехал на место атаки, чтобы показать, что наделала Россия в украинской столице. Фото последствий российской атаки смотрите в фоторепортаже.

Медики оказывают помощь киевлянам после атаки. Фото — Ян Доброносов

Киев всю ночь и утро находился под массированной атакой — сначала ударили баллистикой, потом присоединились дроны. Противовоздушная атака сбивала российские беспилотники. К сожалению, есть разрушения в результате падения БПЛА, обломки разрушили два этажа в пятиэтажке.

Над Киевом ночью была сбита баллистическая ракета, говорят в КМВА. Также в столице зафиксировали 28 беспилотников.

Ударной волной и обломками повреждены автомобили. Фото — Ян Доброносов

Имуществу жителей столицы изрядно досталось.

В результате взрывов есть повреждения домов, автомобилей, супермаркета. По словам начальника КМВА Тимура Ткаченко, разрушения зафиксированы в Соломенском, Днепровском и Святошинском районах Киева.

Последствия ушибов уже ликвидируют. Фото — Ян Доброносов

Дети ночью не спали. Фото — Ян Доброносов

Девочка ждет, пока спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото — Ян Доброносов

В Святошинском районе горели квартиры. Фото — Ян Доброносов

Разрушен фасад нового дома. Фото — Ян Доброносов

Дом обуглен в результате пожара. Фото — Ян Доброносов

Обломки камней в результате удара серьезно повредили авто. Фото — Ян Доброносов

Еще кадры зданий после пожара. Фото — Ян Доброносов

Люди берут с собой животных. Фото — Ян Доброносов

Спасатели первыми прибывают на место атаки Фото — Ян Доброносов

Изуродованное жилье киевлян. Фото — Ян Доброносов

Квартиры горели. Фото — Ян Доброносов

Территория пока закрыта для проезда, ведь могут находить еще части БПЛА. Фото — Ян Доброносов

Еще последствия удара по столичной Борщаговке. Фото — Ян Доброносов

В Днепровском районе столицы БПЛА упал на жилой дом. В результате произошло разрушение перекрытия на 29 и 30 этажах многоэтажки. Горели квартиры в Шевченковском районе столицы.

ГСЧС ликвидирует последствия атаки. Фото – Ян Доброносов.

Пожары уже ликвидированы. Фото – Ян Доброносов.

Россия наделала много горя украинцам. Фото – Ян Доброносов.

Обломки повредили строения. Фото – Ян Доброносов.

Ранее Телеграф также писал о последствиях российской атаки на Киев 24 апреля. РФ разрушила дома украинцев.