Укр

Обугленные квартиры и измученные люди. Появились фото последствий массированной атаки на Киев (фоторепортаж)

Автор
Ирина Мазуренко
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Ян Доброносов, "Телеграф" Новость обновлена 07 мая 2025, 08:26

Люди спасались от взрывов

Атака по Киеву 7 мая ночью и утром не прошла без раненых и погибших. К сожалению, погибли два человека, по меньшей мере восемь получили травмы.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов выехал на место атаки, чтобы показать, что наделала Россия в украинской столице. Фото последствий российской атаки смотрите в фоторепортаже.

Медики оказывают помощь киевлянам после атаки. Фото — Ян Доброносов

Киев всю ночь и утро находился под массированной атакой — сначала ударили баллистикой, потом присоединились дроны. Противовоздушная атака сбивала российские беспилотники. К сожалению, есть разрушения в результате падения БПЛА, обломки разрушили два этажа в пятиэтажке.

Над Киевом ночью была сбита баллистическая ракета, говорят в КМВА. Также в столице зафиксировали 28 беспилотников.

Ударной волной и обломками повреждены автомобили. Фото — Ян Доброносов
Имуществу жителей столицы изрядно досталось.

В результате взрывов есть повреждения домов, автомобилей, супермаркета. По словам начальника КМВА Тимура Ткаченко, разрушения зафиксированы в Соломенском, Днепровском и Святошинском районах Киева.

Последствия ушибов уже ликвидируют. Фото — Ян Доброносов
Дети ночью не спали. Фото — Ян Доброносов
Девочка ждет, пока спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото — Ян Доброносов
В Святошинском районе горели квартиры. Фото — Ян Доброносов
Разрушен фасад нового дома. Фото — Ян Доброносов
Дом обуглен в результате пожара. Фото — Ян Доброносов
Обломки камней в результате удара серьезно повредили авто. Фото — Ян Доброносов
Еще кадры зданий после пожара. Фото — Ян Доброносов
Люди берут с собой животных. Фото — Ян Доброносов
Спасатели первыми прибывают на место атаки Фото — Ян Доброносов
Изуродованное жилье киевлян. Фото — Ян Доброносов
Квартиры горели. Фото — Ян Доброносов
Территория пока закрыта для проезда, ведь могут находить еще части БПЛА. Фото — Ян Доброносов
Еще последствия удара по столичной Борщаговке. Фото — Ян Доброносов

В Днепровском районе столицы БПЛА упал на жилой дом. В результате произошло разрушение перекрытия на 29 и 30 этажах многоэтажки. Горели квартиры в Шевченковском районе столицы.

ГСЧС ликвидирует последствия атаки. Фото – Ян Доброносов.
Пожары уже ликвидированы. Фото – Ян Доброносов.
Россия наделала много горя украинцам. Фото – Ян Доброносов.
Обломки повредили строения. Фото – Ян Доброносов.

Ранее Телеграф также писал о последствиях российской атаки на Киев 24 апреля. РФ разрушила дома украинцев.

Теги:
#Киев #Взрывы #Последствия