Не только "Шахеды": в КГВА озвучили детали новых атак России на Киев

Уцелевшие образцы взрывоопасных элементов, сдетонировавших 1 мая, получить не удалось

В Киеве зафиксировали новый тип угрозы от российских дронов — враг оснастил свои беспилотники новым оружием — кассетными бомбами с отложенным взрывом. После приземления БпЛА эти боеприпасы могут оставаться неразорванными часами или даже днями, а затем взорваться без предупреждения.

Как сообщил "Телеграфу" глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко, примером применения таких боеприпасов Россией может быть ситуация 1 мая, когда на утро после ночной атаки беспилотников в Дарницком районе Киева прогремело около десятка взрывов — детонировали кассетные боеприпасы, разбросанные из БпЛА.

"Связана ли ситуация взрыва кассетных элементов утром 1 мая с предыдущей? Она скорее совпадает с предыдущей, поскольку использованы такие же методы, а целью вновь стало гражданское население. Это снова же террористический акт со стороны РФ", — отметил чиновник. Он добавил, что противник совершенствует свои средства поражения для максимального нанесения ущерба мирным людям.

Удалось ли получить полные образцы кассетных боеприпасов?

Согласно полученной информации, уцелевшие образцы взрывоопасных элементов, сдетонировавших 1 мая, получить не удалось. Все боеприпасы полностью разорвались, оставив лишь мелкие обломки. Однако, по словам Ткаченко, продолжается исследование образцов объектов, найденных во время предыдущих атак.

Кроме того, специалисты анализируют фрагменты БПЛА, оснащенные кассетными боеприпасами, сбитыми силами ПВО.

Какого типа БПЛА выступали в качестве носителей этих кассетных боеприпасов?

Носители таких боеприпасов сейчас тщательно изучаются специалистами. "Не могу раскрывать всех подробностей, но мы имеем дело как с некоторыми уже знакомыми конструкциями, так и с нуждающимися в тщательном изучении и исследовании. Эти процессы продолжаются", — напоследок сообщил глава Киевской ГВА.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские ударные беспилотники "Шахед" и дроны-приманки "Пародия" могут быть модифицированы для распространения кассетных боеприпасов с отложенным взрывом, однако официальных подтверждений применения этой тактики пока нет. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский.