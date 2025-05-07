Разом із сином та десятком котів. У Києві під час атаки загинула жінка-волонтер (фото, відео)

Жінка рятувала бездомних тварин і деякі з них жили у неї у квартирі

Під час атаки російських БПЛА по Києву та падіння уламків на п’ятиповерхівку у Шевченківському районі загинула жінка-волонтер та її син. У їхній квартирі сталася пожежа.

Про це розповіла подруга загиблої жінки у сюжеті "Україна сейчас". Вона каже, що дізналася про те, що сталося, коли вийшла на роботу.

"Я йшла на роботу і побачила, що дим йде. Я живу поряд. Почула прильоти, повернулася сюди й побачила, що квартира вже горить", — каже жінка.

За її словами, подруга була волонтером та рятувала тварин. У її квартирі було десять котів, яких вона також врятувала. Усі вони сьогодні також загинули.

Також подруга загиблої зазначила, що загиблій було приблизно 61-63 роки, а її синові 37 років.

Деталі від ДСНС

За інформацією ДСНС Києва, у ніч проти 7 травня російські безпілотники атакували Київ. Зафіксовано падіння уламків БПЛА на 5-поверховий житловий будинок у Шевченківському районі.

В результаті сталося загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах. Під час гасіння виявлено тіла 2 людей. Наразі загоряння вже ліквідовано.

Нагадаємо, кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місцях у Києві, які були атаковані російськими БПЛА в ніч проти 7 травня, і показав наслідки ударів на фотографіях.