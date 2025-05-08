Женщина с детской коляской прямо среди машин на Крещатике: видео шокировало украинцев

В сети возмутились таким поведением чудачки

В самом центре Киева прохожие заметили женщину, которая с детской коляской двигалась прямо по проезжей части. Инцидент произошел на Крещатике.

Женщина шла по встречной полосе, создавая опасность как для себя, так и для водителей. Видео появилось в местном телеграм-канале.

На кадрах видно, как женщина медленно шагает по дороге, не обращая внимания на проезжающие мимо автомобили.

Водители вынуждены были притормаживать или объезжать ее во избежание наезда. Однако женщина не реагировала на сигналы или предупреждения, спокойно продолжая движение.

Пока неизвестно, находился ли ребенок в коляске, или она была пустая.

В комментариях под видео украинцы выразили свое возмущение таким поведением женщины. Многие предположили, что она "не в себе".

Некоторые считают, что это может быть какая-то провокация. Также предположено, что таким способом женщина может просить деньги у водителей.

Украинцы призвали правоохранителей обратить внимание на инцидент.

Один из читателей паблика написал, что знает эту женщину. Якобы в коляске кошки, а женщина может быть психически не здорова.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях пьяный мужчина хотел подойти к Владимиру Зеленскому на Крещатике. Во время съемки обращения один нетрезвый гражданин решил, что сейчас самое время для знакомства с президентом. Видео уже собрало сотни остроумных комментариев.