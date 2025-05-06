Трамваи поедут не скоро? В Киеве образовался "портал в ад" под путями (фото)
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По трамвайному маршруту временно двигается автобус
В Киеве на пересечении улиц Черных Запорожцев и Остафии Дашкевича, где произошел прорыв трубопровода, идут ремонтные работы. В результате аварии под трамвайными путями образовалась большая воронка, что сделало невозможным дальнейшее движение общественного транспорта по этому маршруту.
Сегодня, 6 мая, в сети появились фото с места происшествия. На них видно, что там работают аварийные службы.
Разрыта огромная яма и ведутся масштабные восстановительные работы.
Из-за аварии коммунальное предприятие "Киевпастранс" сообщило о задержке движения трамваев №№ 22, 27, 28, 33, 35 в районе аварии.
"Задерживается движение трамваев №№ 22, 27, 28, 33, 35 на пересечении ул. Остафия Дашкевича и ул. Черных Запорожцев по причине аварийно-восстановительных работ водоканала", — говорится в официальном сообщении.
Для удобства пассажиров организованы альтернативные маршруты:
- движение автобусов №28Т: пл. Дарницкая – ул. Милославская;
- трамваи №№ 22, 27, 28, 33 курсируют по ул. Алишера Навои.
Напомним, 5 мая у трамвайной остановки на улице Остафия Дашкевича произошла авария на трубопроводе. Из-под земли били прямо гейзеры. В сети опубликовали десятки видео и фото с места происшествия.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве частично перекроют один из мостов аж до конца года. Ограничения будут действовать в направлении правого берега.