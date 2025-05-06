Трамваи поедут не скоро? В Киеве образовался "портал в ад" под путями (фото)

По трамвайному маршруту временно двигается автобус

В Киеве на пересечении улиц Черных Запорожцев и Остафии Дашкевича, где произошел прорыв трубопровода, идут ремонтные работы. В результате аварии под трамвайными путями образовалась большая воронка, что сделало невозможным дальнейшее движение общественного транспорта по этому маршруту.

Сегодня, 6 мая, в сети появились фото с места происшествия. На них видно, что там работают аварийные службы.

Разрыта огромная яма и ведутся масштабные восстановительные работы.

Яма под трамвайными путями

Из-за аварии коммунальное предприятие "Киевпастранс" сообщило о задержке движения трамваев №№ 22, 27, 28, 33, 35 в районе аварии.

"Задерживается движение трамваев №№ 22, 27, 28, 33, 35 на пересечении ул. Остафия Дашкевича и ул. Черных Запорожцев по причине аварийно-восстановительных работ водоканала", — говорится в официальном сообщении.

Для удобства пассажиров организованы альтернативные маршруты:

движение автобусов №28Т: пл. Дарницкая – ул. Милославская;

трамваи №№ 22, 27, 28, 33 курсируют по ул. Алишера Навои.

Напомним, 5 мая у трамвайной остановки на улице Остафия Дашкевича произошла авария на трубопроводе. Из-под земли били прямо гейзеры. В сети опубликовали десятки видео и фото с места происшествия.

Место аварии на карте

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве частично перекроют один из мостов аж до конца года. Ограничения будут действовать в направлении правого берега.