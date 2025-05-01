Пранкер разыграл ограбление в Киеве и ему грозит реальный срок

Украинцы в сети посмеялись над таким поступком парня

В Киеве 19-летний студент попытался ограбить обмен валют, угрожая взорвать помещение. После задержания он заявил, что это был просто "пранк".

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура. По данным следствия, молодой человек, скрывая лицо, зашел в обменный пункт и передал кассиру записку. В ней говорилось, что у парня взрывчатка и он грозится взорвать ее, если не получит деньги из кассы.

В то же время он громко торопил работников, настаивая, что у них осталось несколько минут до взрыва, а также угрожал перелезть в зону кассиров.

"Работницы обмена валют мгновенно вызвали на место задержанную службу охраны. Никаких взрывных устройств у него с собой не было", — пояснили правоохранители. После задержания парень объяснил, что это была только "шутка", а не попытка ограбления, хотя видео с его поступком он не снимал и не имел никаких сообщников.

Украинцы в сети посмеялись над таким инцидентом с 19-летним студентом. Один комментатор даже вспомнил давний мем: "Пацан к успеху шел — не получилось, не фортануло", — написал он.

Правонарушителю предъявлены обвинения по статье о разбое. За свои действия "шутник" может получить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества, поскольку преступление произошло в условиях военного положения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре четверо мужчин ограбили продавщицу магазина, применив типовую схему с отвлечением внимания. В сети сочиняли стихи о "находчивости" воров.