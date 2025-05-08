"А я депутат": пьяный мужчина хотел подойти к Зеленскому на Крещатике (видео)

В сети посыпались шутки

В центре Киева был замечен президент Украины Владимир Зеленский. Накануне Дня памяти и победы над нацизмом президент записывал обращение.

Тогда же на Крещатике к нему пытался подойти нетрезвый мужчина. Видео попало в местные паблики.

Во время съемки видео один пьяный гражданин решил, что сейчас самое время для знакомства с президентом. Однако его товарищ вовремя остановил "героя" и не позволил ему приблизиться к Зеленскому.

Автор видео выкрикнул: "Ты что, дурак? Президент идет, а ты…"

"А я депутат", — не растерялся и ответил со всей серьезностью дерзкий мужчина.

Люди в сети оценили поступок мужчины и прокомментировали ситуацию. Украинцы пошутили над "героем".

Некоторые похвалили мужчину за храбрость. А кто-то из пользователей интернета поддержал нетрезвого.

Напомним, что Владимира Зеленского видели 7 мая в центре столицы, когда он записывал обращение ко Дню памяти и победы над нацизмом. К нему подходили люди, говорили и фотографировались.

Сегодня, 8 мая, президент опубликовал ролик и обратился к украинцам.

Ранее "Телеграф" писал, что гусыня в киевском метро стала звездой TikTok. Как выяснилось, эта птица является местной знаменитостью в столице.