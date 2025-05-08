Жінка з дитячим візком просто серед машин на Хрещатику: відео шокувало українців

У мережі обурилися такою поведінкою дивачки

У самому центрі Києва перехожі помітили жінку, яка з дитячим візочком рухалася просто по проїжджій частині. Інцидент стався на Хрещатику.

Жінка йшла зустрічною смугою, створюючи небезпеку як для себе, так і для водіїв. Відео з’явилося у місцевому телеграм-каналі.

На кадрах видно, як жінка повільно крокує дорогою, не звертаючи уваги на автомобілі, які проїжджають повз.

Водії змушені були пригальмовувати або об’їжджати її, аби уникнути наїзду. Втім, жінка не реагувала на сигнали чи попередження, спокійно продовжуючи рух.

Наразі невідомо, чи знаходилася дитина у візочку, чи він був порожнім.

У коментарях під відео українці висловили своє обурення такою поведінкою жінки. Багато хто припустив, що вона "не в собі".

Дехто вважає, що це можу бути якась провокація. Також є припущення, що таким способом жінка може просити гроші у водіїв.

Українці закликали правоохоронців звернути увагу на інцидент.

Один з читачів пабліка написав, що знає цю жінку, Нібито у візочку коти, а жінка може бути психічно не здоровою.

Раніше "Телеграф" писав, що днями п'яний чоловік хотів підійти до Володимира Зеленського на Хрещатику. Під час зйомки звернення, один нетверезий громадянин вирішив, що зараз саме час для знайомства з президентом. Відео вже зібрало сотні дотепних коментарів.