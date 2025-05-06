Дерзкие мужчины с акцентом россиян "нарываются" на конфликты и пугают людей в Киеве

Они имеют нетипичный для украинцев акцент

В Киеве произошло несколько конфликтов с незнакомцами, которые довольно странно ведут себя. Они выглядят как бездомные, но имеют деньги, общаются на русском с необычным для Киева акцентом и пытаются спровоцировать конфликты.

Свидетели описывают подозрительных мужчин как рослых, худых лиц с "цепким" взглядом, которые несмотря на неопрятный вид имеют качественную обувь и относительно новую одежду. Общаются на русском. В частности, об одном из таких случаев сообщила киевлянка Наталья Марченко.

"Вчера дважды столкнулась с группами странных мужчин. Выглядят пьяницами и бездомными, но имеют деньги (не умели рассчитаться на кассе без продавца), разговаривают на русском с не типичным для Киева произношением, обувь и одежда чумазые, но новые, обувь качественная. Руки без въевшейся в кожу грязи. Все время пытались "нарваться" — на драку, скандал или т.п. Матерились, толкали женщин…" — пишет Наталья в соцсетях.

В комментариях под сообщением Наталии другие киевляне подтверждают схожие наблюдения. Ольга Годованец написала: "Это уже вторая весть за утро о таких типах. Бомжи-алкаши по виду, но с деньгами и аккуратно сложенными чеками в паспорт". Жители Броваров также замечают подобных лиц.

Другой случай произошел в метро — киевлянка Юля Смирнова сделала замечание группе мужчин, громко разговаривавших по-русски с характерным акцентом. "Говорили как быдло, комментировали громко. Не удержалась. Сделала замечание. Один из них начал быковать. Сказала, что не понимаю кац*ской, потому или пусть закроет рот или перейдет на украинский", — описывает ситуацию женщина. В результате конфликт разрешили военные в гражданском, которые вызвали полицию и вытолкали этих мужчин из вагона.

В комментариях люди предполагают, что они могли приехать через те же каналы, которыми пользуются уклонисты, чтобы бежать из Украины. Елена Мибчуани прокомментировала: "Где-то читала, что через ТГ каналы вербуют и дают указания так себя вести, говорить по-русски и т.д. но это больше молодежи и подростков касается, а взрослые — х.з. может, и сослали? Разве это сложно?"

Согласно информации источников "Телеграфа" в полиции Киева, сообщения о таких лицах в правоохранители столицы не поступали, однако такие сигналы могли поступать в СБУ, поскольку отслеживание подозрительных лиц относится к сфере ответственности спецслужб. "Но если были сигналы о неадекватном или грубом поведении мужчин в общественных местах, то их фиксировали именно как бытовые админнарушения", — сказал собеседник издания в полиции.

Ранее "Телеграф" также сообщал о скандале в Киеве вокруг строительства церкви. Киевляне вышли с протестом, но на место приехали тетушки.