Дорожают продукты на киевских прилавках: какие сейчас цены на Столичном рынке

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В Киеве дорожают овощи, которые заканчиваются в запасах, например морковь, лук и свёкла. Но начали дешеветь ягоды, так, падают цены на клубнику.

На мясо остаются стабильные цены. "Телеграф" рассмотрел актуальные цены на Столичном рынке.

Цены на мясо

Свинина

Средняя цена на вырезку 290 грн/кг. Ошеек продают по 340 грн за килограмм и дороже. Задняя часть в среднем стоит 215 грн/кг.

Ребра предлагают по 205 грн за кг, а рульку по 70. Средняя цена на сало на 130 грн за кг.

Мясо птицы

Тушка индейки в среднем стоит 180 грн/кг. Филе в среднем продают по 272 грн/кг. Бедра по 239 грн за кг, а голень стоит 117 грн/кг.

Средняя цена на куриное филе 179 грн/кг. Крылья продают по 90 грн за кг, бедра по 138 грн за кг.

Тушка курицы стоит в среднем 103 грн за кг.

Говядина

Средняя цена на вырезку говядины – 830 грн за кг. Биток продают по 410 грн за кг.

Цена мякоти из задней части 300 грн/кг. Мясо из шеи стоит 225 грн/кг. Ребра предлагают по 150 грн/кг.

Баранина

Цены на баранину почти не изменили через год. Мякоть из лопатки барана продают по 280 грн за кг. Баранина корейка в среднем стоит 400 грн/кг.

Средняя цена на ошеек 180 грн/кг. Заднюю ногу на кости предлагают по 250 грн/кг. Ребро стоит 160 грн/кг.

Цены на овощи

Цена на картофель немного упала — 25 грн за кг. Молодая картошка стоит около 100 грн/кг.

Кабачки предлагают 75 грн/кг. Средняя цена на лук – 26 грн за кг. Морковь подорожала до 44 грн/кг.

Капусту продают по 40 грн/кг, пекинскую по 43 грн/кг. Свеклу можно купить по 33 грн за кг, а где я молодой – по 60 грн/кг.

Редис стоит в среднем 27 грн за кг. Цены на огурцы зависят от сорта, продают в среднем по 70-80 грн/кг.

Красные помидоры стоят 100 грн/кг, розовые по 120 грн. Помидоры ветка – 140 грн/кг.

Свежий перец по 150 грн. за кг. Чеснок стоит около 130 грн за кг. Также можно приобрести зелёный горох по 440 грн/кг.

Цены на фрукты

Украинские яблоки продают 55 грн/кг. Грушу предлагают по 120 грн/кг.

Ящик бананов продают по 1500 грн, а зеленого авокадо по 750 грн.

Средняя цена апельсинов за кг 75 грн. Лимоны продают по 100 грн/кг. Киви по 140 грн/кг.

Гранат можно купить по 250 грн/кг. А мандарины предлагают по 90 грн/кг.

Цены на ягоды

Украинскую клубнику продают в среднем по 170 грн/кг, но есть и по 260. Импортная немного дороже — в среднем по 220 грн/кг.

Средняя цена на голубику 600 грн/кг. Клюква стоит по 175 грн.

Есть еще на рынке облепиха, которую можно приобрести по 170 грн за кг.

Цены на яйца

Яйца куриные категории С1, 10 шт стоят 43 грн. Яйца С0, 10 шт можно купить за 50 грн.

Средняя цена категории СВ 55 грн. Яйца перепелиные, 20 шт можно купить в среднем за 50 грн.

Адрес рынка: Киевская обл., Бучанский р-н, с. Софиевская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 110-А

График работы: без выходных 5:00 — 18:30

Важно отметить, что цены на продукты могут отличаться в зависимости от продавца.

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