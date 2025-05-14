Среди дождей и ветров будет до +18 градусов, но ненадолго. Когда в Киеве снова похолодает

В среду-пятницу в Киеве будет облачность, дожди, ветры, а также кратковременное потепление

Непогода до сих пор держится в Киеве и, по словам синоптиков, облачность, дожди и ветры не покинут его в конце рабочей недели. В то же время в городе этими днями предполагается потепление, но оно ненадолго.

Температура днем в течение среды-пятницы максимально поднимется до +18 градусов, а ночью — опустится до +7 градусов. Об этом говорится в прогнозе от Meteofor.

В среду, 14 мая, ожидается переменная облачность и мелкие дожди, которые будут идти утром и днем. Воздух днем прогреется до +16 градусов, а ночью остынет до +7 градусов. Сила ветра не превысит умеренных 7 м/с.

На следующий день, 15 мая, прогнозируется еще большая облачность. С утра и до самого вечера будут капать дожди. Самыми сильными они будут вечером. Дневная температура подскочит до +18 градусов, а ночью зафиксируется около +10 градусов. Максимальные порывы ветра предполагаются утром-вечером — свежие-сильные 10-11 м/с.

Однако уже 16 мая, то есть в пятницу, снова ожидается похолодание, но облачность и дожди останутся. Синоптики обещают осадки в течение ночи-утра. Температура в дневное время достигнет +11 градусов, а в ночное — +8 градусов. Днем прогнозируются сильнейшие порывы ветра — свежие 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине будет самая контрастная погода — одним до +9 градусов, а другим до +21 градуса.