Киев после войны: сколько миллиардов долларов нужно для восстановления столицы и области

Даже Луганская область нуждается в меньшей сумме

Киевская область в ближайшие десять лет потребует более 37,6 миллиарда долларов на восстановление после полномасштабного вторжения России. В частности, $11,1 миллиарда нужно Киеву.

Об этом говорится в отчете Всемирного банка. Общая сумма потребностей Киевщины четвертая по величине в стране после Донецкой ($77,8 млрд), Харьковской ($59,2 млрд) и Запорожской ($40,1 млрд) областей. Столичный регион обошел даже Луганскую область, которой на восстановление понадобится $35,4 млрд.

Меньше денег пойдет на западные на центральные области Украины. Например, по подсчетам экспертов, Черновицкой области будет достаточно $1,2 млрд, а Кировоградской — $3,1 млрд.

В целом, по подсчетам Всемирного банка, на восстановление Украины в ближайшее десятилетие понадобится более 524 миллиардов долларов. Больше всего средств пойдет на:

Жилье — $174,7 млрд

— $174,7 млрд Транспорт — $83,7 млрд

— $83,7 млрд Энергетику — $77,5 млрд

— $77,5 млрд Бизнес и производство — $67,8 млрд

— $67,8 млрд Сельское хозяйство — $64,4 млрд

— $64,4 млрд Остальные сектора — $55,5 млрд

Еще $113,4 млрд не закреплены ни за одной областью — это преимущественно расходы общенационального масштаба или касающиеся временно оккупированных территорий.

Отметим, что потребности в восстановлении считали за период 2022-2024 годов.

Потребности в восстановлении. Инфографика Top Lead

Ранее "Телеграф" писал, что министр Алексей Кулеба рассказал, сколько денег нужно на послевоенное восстановление Украины. Это прямые потери — то, что было уничтожено или потеряно по всей территории страны.