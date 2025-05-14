В Киеве введут новые правила для участников движения: касается не только парковки
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Киев готовит реформу для электротранспорта
В Киеве началась активная фаза урегулирования сферы электротранспорта. Электросамокаты и электровелосипеды давно стали частью ежедневной жизни киевлян, однако вместе с удобством они создали немало проблем — хаотическую парковку, опасность для пешеходов, конфликты в общем городском пространстве.
Столичные власти планируют решить эту проблему и уже работают над введением новых правил. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской раде.
По словам уполномоченного Киеврады по правам лиц с инвалидностью Леси Петровской, хаотическая парковка представляет реальную угрозу безопасности пешеходов, особенно маломобильных граждан.
"Город должен гарантировать не только мобильность, но и безопасность, предсказуемость и доступность передвижения для всех. Нужны системные решения, и мы уже над ними работаем", — говорится в сообщении.
Несмотря на отсутствие национального законодательного регулирования, еще в 2021 году Киев подписал с компаниями-операторами Меморандум о соблюдении правил эксплуатации микромобильного транспорта. Однако с началом военного положения часть компаний прекратила выполнять взятые на себя обязательства, а количество самокатов на улицах столицы существенно выросло.
Что может измениться
В ходе встречи представителей Киеврады, КГГА, полиции и компаний-операторов было принято несколько ключевых решений:
- обновление меморандума между городом и операторами проката;
- четкое определение мест для парковки электросамокатов и электровелосипедов;
- запрещение хаотической парковки в пешеходных и общественных зонах;
- создание рабочей группы, которая разработает юридически оформленные правила использования.
Поэтому к лету в Киеве планируют установить специальные зоны парковки в районах с высоким спросом. Также установить геозоны ограничения скорости в центральной части города.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве продолжается плановая санитарная обработка городских пляжей. Поэтому в некоторые дни следует воздержаться от прогулок по прибрежным зонам.