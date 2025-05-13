Ярмарочная неделя в Киеве: где и когда искать свежие овощи, мясо и мед прямо от производителя

У киевлян будет возможность отведать продукты от фермеров

На этой неделе Киев превратится в настоящую карту гастрономов. С 13 по 18 мая во всех районах столицы пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развитии предпринимательства КГГА. Посетителей призывают заботиться о безопасности и следовать в укрытие во время объявления воздушной тревоги.

На ярмарках киевляне смогут приобрести свежие овощи, мясо, рыбу, мед, молочные продукты и другие товары непосредственно от украинских производителей. Это отличная возможность не только пополнить домашние запасы качественной продукцией, но и поддержать малый и средний бизнес.

Так, во вторник, 13 мая, ярмарки будут в:

В среду, 14 мая, свежую продукцию можно приобрести в:

В четверг, 15 мая, пройдут ярмарки в:

В пятницу, 16 мая, прийти за продуктами от фермеров можно в:

В субботу, 17 мая, ярмарки пройдут в:

В воскресенье, 18 мая, приобрести свежие овощи, молочную продукцию и много другого можно в:

Также постоянно работают коммунальные рынки:

Бессарабский рынок – Бессарабская площадь, 2

– Бессарабская площадь, 2 Владимирский рынок – улица Антоновича, 115

– улица Антоновича, 115 Ржаной рынок – улица Верхний Вал, 16

Ранее "Телеграф" писал, какие сейчас цены на Столичном рынке в Киеве. Здесь можно найти товары на любой вкус и кошелек.