Ярмарочная неделя в Киеве: где и когда искать свежие овощи, мясо и мед прямо от производителя
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
У киевлян будет возможность отведать продукты от фермеров
На этой неделе Киев превратится в настоящую карту гастрономов. С 13 по 18 мая во всех районах столицы пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки.
Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развитии предпринимательства КГГА. Посетителей призывают заботиться о безопасности и следовать в укрытие во время объявления воздушной тревоги.
На ярмарках киевляне смогут приобрести свежие овощи, мясо, рыбу, мед, молочные продукты и другие товары непосредственно от украинских производителей. Это отличная возможность не только пополнить домашние запасы качественной продукцией, но и поддержать малый и средний бизнес.
Так, во вторник, 13 мая, ярмарки будут в:
В среду, 14 мая, свежую продукцию можно приобрести в:
В четверг, 15 мая, пройдут ярмарки в:
В пятницу, 16 мая, прийти за продуктами от фермеров можно в:
В субботу, 17 мая, ярмарки пройдут в:
В воскресенье, 18 мая, приобрести свежие овощи, молочную продукцию и много другого можно в:
Также постоянно работают коммунальные рынки:
- Бессарабский рынок – Бессарабская площадь, 2
- Владимирский рынок – улица Антоновича, 115
- Ржаной рынок – улица Верхний Вал, 16
Ранее "Телеграф" писал, какие сейчас цены на Столичном рынке в Киеве. Здесь можно найти товары на любой вкус и кошелек.