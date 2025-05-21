Солнце возвращается в Киев, но тепло может испортить одно погодное явление

Киев сможет погреться под лучами солнца в эти дни

Погода в Киеве в ближайшие дни наконец-то будет солнечной и теплой после сезона дождей и похолодания. Однако синоптики говорят, что не стоит забывать о свежих порывах ветра, которые будут бушевать ежедневно.

Днем показатели на термометрах зафиксируются около +23…25 градусов, а ночью — +11…14 градусов. Таким прогнозом поделились в Meteofor.

Середина недели, 21 мая, ожидается преимущественно солнечной и теплой. Воздух днем прогреется до +23 градусов, а ночью остынет до +11 градусов. Самые сильные порывы ветра предполагаются во второй половине суток – свежие 8-9 м/с.

В четверг, 22 мая, также будет солнечная погода, местами на небе будут плавать облака. Дневная температура поднимется до +25 градусов, а ночная — до +13 градусов. В течение дня и вечера прогнозируются свежие ветры – до 9 м/с.

Пятница, 23 мая, также принесет более или менее ясную и теплую погоду. Температура в дневное время вырастет до +25 градусов, а ночью упадет до +14 градусов. Максимальная сила ветра ожидается утром-вечером — свежие 9-10 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким областям Украины не повезет с погодой в последние дни мая.