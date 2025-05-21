Масштабный пожар вспыхнул на Белоцерковской ТЭЦ: есть погибшие (видео)

Местные СМИ сообщили о последствиях

В среду, 21 мая, произошел масштабный пожар на территории Белоцерковской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Столб дыма был виден за километры.

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах. Очевидцы публикуют видео и фото пожара, видно из разных частей города.

По предварительным данным, спасателям отчасти удалось локализовать огонь. Якобы возгорание произошло во время проведения ремонтных работ.

По информации местных СМИ, во время пожара на Белоцерковской ТЭЦ, к сожалению, погибли два человека.

По данным Белоцерковского РВА, возгорание произошло около 13:00 на территории не действующей градирни Белоцерковской ТЭЦ. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и все необходимые службы. Информация уточняется.

Представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киевской области Виктория Рубан сообщила, что пожар локализовали на площади 960 квадратных метров. Однако тушение продолжается.

"В настоящее время пожар ликвидирован на площади 960 м кв. Над ликвидацией работало 7 единиц техники и 32 спасателя. По предварительным данным, 2 человека погибли", — рассказала она.

Также в ГСЧС отметили, что устанавливаются обстоятельства гибели людей и причины возникновения пожара.

Что известно о Белоцерковской ТЭЦ и почему она важна

Белоцерковская ТЭЦ – это стратегически важная теплоэлектроцентраль в городе Белая Церковь. Она не просто подает тепло, а обеспечивает крупное промышленное предприятие и другие производства паром, теплом и специально очищенной водой, используемой в технологических процессах.

В декабре 2022 года Белоцерковская ТЭЦ получила серьезные повреждения из-за российских ракетных обстрелов. В результате разрушений пришлось остановить производство электроэнергии. Несмотря на это, зимой 2023-2024 годов предприятие смогло возобновить подачу тепла в жилые дома, больницы, школы и объекты критической инфраструктуры города.

В ноябре 2023 года ТЭЦ перешла в собственность городской общины. Национальный банк продал ее за 298,6 миллиона гривен как имущество, ранее находившееся в ипотеке ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ".

Ранее "Телеграф" писал, что на днях в Киеве вспыхнул масштабный пожар. Все вокруг было в горящем черном дыму.