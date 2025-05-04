Огромный столб дыма поднимается над Киевом: в Гидропарке произошел пожар, видео

В понедельник, 5 мая, в Киеве в Гидропарке произошел масштабный пожар. Огромный столб дыма видно из многих районов столицы.

Соответствующие видео публикуют столичные паблики в Telegram.

Отмечается, что сотрудники ГСЧС уже работают на месте происшествия, но несмотря на это дыма становится все больше.

Подписчики одного из Telegram-каналов сообщают, что сгорело техническое здание рядом с парком миниатюр на Гидропарке.

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