Огромный столб дыма поднимается над Киевом: в Гидропарке произошел пожар, видео
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
В понедельник, 5 мая, в Киеве в Гидропарке произошел масштабный пожар. Огромный столб дыма видно из многих районов столицы.
Соответствующие видео публикуют столичные паблики в Telegram.
Отмечается, что сотрудники ГСЧС уже работают на месте происшествия, но несмотря на это дыма становится все больше.
Подписчики одного из Telegram-каналов сообщают, что сгорело техническое здание рядом с парком миниатюр на Гидропарке.
Новость обновляется…