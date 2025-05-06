Дым виден из разных районов: в Киеве вспыхнул серьезный пожар (видео)

На месте происшествия уже работают спасатели

В Киеве в Соломенском районе произошел масштабный пожар 6 мая. Горят торговые павильоны на нижнем ярусе Радиорынка на Караваевых Дачах.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Очевидцы отмечают, что огонь быстро распространился, и густой дым был виден из окрестных районов города.

По другой предварительной информации, горит один из офисов на Радиорынке.

На место происшествия оперативно прибыли несколько пожарных бригад и карета скорой помощи. Спасатели работают над локализацией возгорания.

Информации о пострадавших пока нет. Причины возгорания выясняются.

Напоминаем, что на днях в Киеве в Гидропарке произошел серьезный пожар. Огромный столб дыма тоже был виден из многих районов столицы. В сети появились десятки видео и фото с места происшествия.

Подписчики одного из Telegram-каналов сообщали, что сгорело техническое здание рядом с парком миниатюр на Гидропарке. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь 4 мая работники ГСЧС в Киеве тушили пожары, которые произошли в результате атаки российских беспилотников. Так, возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки на Оболони.