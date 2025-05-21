Масштабна пожежа спалахнула на Білоцерківській ТЕЦ: є загиблі (відео)

Місцеві ЗМІ повідомили про наслідки

У середу, 21 травня, сталася масштабна пожежа на території Білоцерківської теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Стовп диму було видно за кілометри.

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Очевидці публікують відео й фото пожежі, яку видно з різних частин міста.

За попередніми даними, рятувальникам частково вдалося локалізувати вогонь. Нібито займання сталося під час проведення ремонтних робіт.

За інформацією місцевих ЗМІ, під час пожежі на Білоцерківській ТЕЦ, на жаль, загинули дві людини.

За даними Білоцерківської РВА, займання сталося близько 13:00 на території недіючої градирні Білоцерківської ТЕЦ. Наразі на місці події працюють рятувальники та всі необхідні служби. Інформація уточнюється.

Речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій Київської області Вікторія Рубан повідомила, що пожежу локалізували на площі 960 квадратних метрів. Однак гасіння триває.

"На цей час пожежу ліквідовано на площі 960 м кв. Над ліквідацією працювало 7 одиниць техніки та 32 рятувальники. За попередніми даними, 2 людей загинули", — розповіла вона.

Також у ДСНС зазначили, що встановлюються обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі.

Що відомо про Білоцерківську ТЕЦ і чому вона важлива

Білоцерківська ТЕЦ — це стратегічно важлива теплоелектроцентраль у місті Біла Церква. Вона не просто подає тепло, а забезпечує велике промислове підприємство та інші виробництва парою, теплом і спеціально очищеною водою, яка використовується в технологічних процесах.

У грудні 2022 року Білоцерківська ТЕЦ зазнала серйозних пошкоджень через російський ракетний обстріл. Унаслідок руйнувань довелося зупинити виробництво електроенергії. Попри це, взимку 2023–2024 років підприємство змогло відновити подачу тепла до житлових будинків, лікарень, шкіл та об’єктів критичної інфраструктури міста.

У листопаді 2023 року ТЕЦ перейшла у власність міської громади. Національний банк продав її за 298,6 мільйона гривень як майно, що раніше перебувало в іпотеці ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ". Тепер громада планує залучати іноземні інвестиції для модернізації станції та її повного відновлення.

Раніше "Телеграф" писав, що днями у Києві спалахнула масштабна пожежа. Все довкола було в чорному диму, що горіло.