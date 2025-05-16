Украина под атакой "шахедов", в Киеве работает ПВО

Россияне не прекращают обстрелов

Россия снова атаковала Украину беспилотниками. По состоянию на 6:30 воздушная тревога объявлена во многих областях.

В 6:28 воздушную тревогу объявили в Киеве, есть опасность БПЛА. Корреспондент "Телеграфа" сообщает о работе ПВО. В 6:39 дали отбой воздушной тревоги для столицы.

Ночью ПВО по вражеским дронам работала в Киевской области. Об этом сообщала Киевская областная военная администрация. Области, которым грозит опасность по состоянию на 6:33, отмечены на карте тревог.

В Воздушных Силах Украины после пяти часов утра предупредили об угрозе ряду районов:

БПЛА в центральной части Полтавщины, курс — юго-западный/западный;

БпЛА на востоке Черниговщины, курс – юго-западный;

БпЛА на севере Киевщины, курс северный;

БпЛА на западе и на юге Черкасской области, курс — западный/северо-западный;

БпЛА на северо-западе Кировоградщины, курс северный:

БпЛА на севере Винницкой области, курс — северный/северо-восточный;

БпЛА на востоке Житомирской области, курс — северо-восточный.

Около шести часов вражеские беспилотники наблюдались на Полтавщине, курс — западный/юго-западный. Также в ВС предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для Синельниковского района Днепропетровской области.

По данным мониторинговых групп, по состоянию на 6:21 беспилотники фиксировались в Киевской области — курсом на Боярку. Также были "шахеды" в Черкасской области, курсом на Чигирин и на Чернобай.

Как сообщал "Телеграф", Россия начала использовать новое оружие для ударов по Украине. Речь идет о крылатой ракете S8000 "Бандероль".