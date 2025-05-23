В Киеве покажут детское представление "Собачьи дверцы": премьера с глубоким социальным месседжем

Дети готовят представление, которое вы не забудете

В субботу, 24 мая, в студии возле метро "Золотые ворота" состоится интересное театральное событие — премьера спектакля "Собачьи дверцы". Это глубокая и эмоциональная постановка в исполнении детей 11-12 лет. Она создана на основе оригинальной повести, адаптированной под актерский уровень и возрастных особенностей юных участников.

Спектакль является финалом мощного актерского интенсива студии, где дети в непростое сегодня время учатся не только выступать, но и преодолевают страхи, развивают внимание и речь, учатся слушать, обретают уверенность и учатся работать в команде. С детьми занимаются профессионалы театра и кино – преподаватели с опытом более 5 лет.

Сюжет спектакля разворачивается вокруг жизни бездомных собак. Режиссер спектакля Виктория Сирак рассказала журналистам "Телеграфа", что хотела показать человеческие эмоции через собачий взгляд на мир. Это помогает зрителям увидеть то, что обычно остается без внимания в повседневной жизни, и переосмыслить по-настоящему важные вещи.

К спектаклю привлечены девять студийцев, каждый из которых воплощает уникальный образ:

Александра Бенкендорф — Черная (главная роль)

София Мельник — Головастая

Глеб Чушко — Новенький

Анюта Кононец — Такса

Лиза Шевченко — Хрома.

Оксана Суббота — Крошка

Анастасия Назаркевич — Новенькая

Алиса Белоконева — Гордая

Тася Полено — Балконная

Премьера традиционно ориентирована на родителей и ближайшее окружение, однако посетить ее может каждый желающий. А впоследствии она будет показана на благотворительных мероприятиях, средства с которых направляются на поддержку ВСУ и онкобольных детей, в формате творческих встреч между разными группами студии и для широкой публики — участие свободное, поэтому регистрация не нужна.

Придите поддержать молодых актеров! Подробности:

Дата: 24 мая

Время: 15:00

Локация: Театральная студия, ул. Ярославов Вал, 16б (5 минут от м. "Золотые ворота")

Вход: свободный

Продолжительность: 1 час

После спектакля детей ждет "день рождения спектакля" — традиционное празднование с тортом, пиццей, вручением афиш и тематических знаков отличия. Для актеров это не только художественный, но и эмоциональный финал большой совместной работы.