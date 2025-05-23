У Києві покажуть дитячу виставу "Собачі дверцята": прем’єра з глибоким соціальним меседжем

Діти готують виставу, яку ви не забудете

У суботу, 24 травня, у студії біля метро "Золоті ворота" відбудеться цікава театральна подія — прем’єра вистави "Собачі дверцята". Це глибока та емоційна постановка у виконанні дітей віком 11–12 років. Вона створена на основі оригінальної повісті, адаптованої під акторський рівень та вікові особливості юних учасників.

Спектакль є фіналом потужного акторського інтенсиву студії, де дітки у непростий сьогодні час вчаться не тільки виступати, а й долають страхи, розвивають увагу та мовлення, вчаться слухати, набувають впевненості та вчаться працювати в команді. З дітьми займаються професіонали театру й кіно — викладачі з досвідом понад 5 років.

Сюжет вистави розгортається навколо життя безпритульних собак. Режисерка вистави Вікторія Сірак розповіла журналістам "Телеграфу", що хотіла показати людські емоції через собачий погляд на світ. Це допомагає глядачам побачити те, що зазвичай залишається поза увагою у повсякденному житті, і переосмислити по-справжньому важливі речі.

Афіша

У виставі залучені дев’ятеро студійців, кожен з яких втілює унікальний образ:

Александра Бенкендорф — Чорна (головна роль)

Софія Мельник — Головаста

Гліб Чушко — Новенький

Анюта Кононець — Такса

Ліза Шевченко — Хрома

Оксана Субота — Крихітка

Анастасія Назаркевич — Новенька

Аліса Білоконева — Горда

Тася Полено — Балконна

Прем’єра традиційно орієнтована на батьків і найближче оточення, проте відвідати може кожен охочий. А згодом її буде показано на благодійних заходах, кошти з яких направляються на підтримку ЗСУ та онкохворих дітей, у форматі творчих зустрічей між різними групами студії та для широкої публіки — участь вільна, тому реєстрація не потрібна.

Прийдіть підтримати молодих акторів! Подробиці:

Дата: 24 травня

Час: 15:00

Локація: Театральна студія, вул. Ярославів Вал, 16б (5 хвилин від м. "Золоті ворота")

Вхід: вільний

Тривалість: 1 година

Після вистави на дітей чекає "день народження вистави" — традиційне святкування з тортом, піцою, врученням афіш і тематичних відзнак. Для акторів це не лише мистецький, а й емоційний фінал великої спільної роботи.