Киев снова подтапливает: территория детсада превратилась в озеро (видео)

Вода ушла и за пределы двора

В Киеве затапливает территорию детского сада в Оболонском районе. Вода течет из-под канализационного люка прямо во двор заведения.

Об этом сообщает местный телеграм-канал "Жизнь Оболонь". Видео с места происшествия попало в сеть.

На кадрах видно, как территория детсада превращается в озеро. Огромная лужа разлилась не только во двор, но и за пределы заведения.

Источником подтопления стал канализационный люк – оттуда идет поток воды. Это тоже можем увидеть на видео.

Как пишут в сети, подтопление произошло на проспекте Владимира Ивасюка в детском саду №668.

Напомним, что недавно образовался настоящий гейзер в Киеве в районе Осокорков. Струя воды достигала высоты многоэтажного дома.

Как выяснилось, прорвало трубу теплосети, из-за чего из-под асфальта с огромным давлением вырвался столб воды.

В "Киевтеплоэнерго" объяснили, что на участке возникло повреждение теплосети во время гидравлических испытаний, которые сейчас продолжаются по всей столице. Такие испытания проводятся ежегодно – трубы проверяют на плотность и прочность перед отопительным сезоном или после ремонтов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве остановились трамваи из-за прорыва трубы. Среди дороги образовался буквально фонтан.