Работающая пекарня в метро Киева ночью во время тревоги поразила украинцев

В комментариях сразу отреагировали

Пока украинские ПВО отбивали атаку над столицей, киевляне успели не только спрятатся в укрытии, но и купить свежую выпечку. Событие произошло 25 мая, когда Киев массово атаковали "шахеды" и ракеты.

Во время ночной воздушной тревоги в одном из столичных укрытий, на станции метро "Выставочный центр" рядом с ВДНХ, работала пекарня. Об этом сообщила очевидец событий в соцсетях, опубликовав фото с очередью за выпечкой.

"Киев, ночь, 02:45 — летит баллистика. В метро на ВДНХ работает пекарня, люди стоят в очереди за булками", — написала киевлянка.

Она добавила: "Я была впервые за весь период войны в метро, и мое удивление просто не передать словами. Это только у нас такое возможно".

Этот эпизод сразу же вызвал бурное обсуждение среди украинцев. Одни восхищались изобретательностью и силой духа: "Меня уже мало что удивляет, но пекарня в метро во время баллистики — это высший пилотаж адаптации. Мы не просто выстоим. Мы еще будем с корицей".

Другие — наоборот, критиковали владельцев за потенциально рискованную эксплуатацию работников в ночное время: "Это замечательно, что можно выпить кофе с булочкой. Но это не об ответственном бизнесе. Я почему-то уверена, что девушке не заплатили как за ночную смену. И не платят белую зарплату".

Впрочем, многие комментаторы подчеркивают психологическую важность таких "маленьких радостей" во время войны.

Пока одни спорят о нравственности "ночного бизнеса", другие напоминают, что Украина держится именно на людях, способных работать в тяжелых условиях даже во время тревоги ночью.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне снова атаковали Киев дронами. Взрывы раздавались в столице и области в понедельник, 26 мая.