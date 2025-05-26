До конца лета ограничат движение на одной из главных улиц Киева (карта)

Движение по улице будут перекрывать частично

До 1 сентября жителей и гостей столицы ждут временные неудобства в Дарницком районе. На улице Елизаветы Чавдар частично ограничили движение транспорта.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на УК "Киевавтодор". Текущий ремонт дороги на отрезке от улицы Бориса Гмыри до улицы Софии Русовой будет выполнять КП ШЭУ Дарницкого района.

В планах — обновление смотровых колодцев и ливнеприемников, укладка нового слоя асфальта и ремонт тротуаров. Особое внимание будет уделено принципам безбарьерности: на пешеходных переходах снизят бордюры и обустроят тактильную плитку для навигации.

Работы будут выполнять поэтапно — движение по улице не будут перекрывать полностью, чтобы уменьшить неудобства для водителей.

В "Киевавтодоре" извиняются за временные трудности и просят водителей заранее планировать маршруты с учетом ограничений.

Напомним, что до 19 июня в Киеве частично ограничили движение транспорта по улице Богатырской в направлении проспекта Степана Бандеры (Оболонский район).

Причина – продолжение капитального ремонта дорожного покрытия. В процессе работы дорожники планируют разобрать старое покрытие и уложить новые слои асфальта. Работы будут производиться на участке от транспортной развязки на пересечении с улицей Полярной до развязки с улицей Луговой.

Ранее "Телеграф" писал, что один из мостов Киева частично перекроют аж до конца года. Ограничения будут действовать в направлении правого берега.