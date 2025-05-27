Київ знову підтоплює: територія дитсадочку перетворилася на озеро (відео)

Вода пішла і за межі подвір'я

У Києві затоплює територію дитячого садочка в Оболонському районі. Вода тече з-під каналізаційного люка прямо на подвір’я закладу.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Життя Оболонь". Відео з місця події потрапило в мережу.

На кадрах видно, як територія дитсадка перетворюється на озеро. Величезна калюжа розлилася не лише на подвір’я, а й за межі закладу.

Джерелом підтоплення став каналізаційний люк — звідти йде потік води. Це теж можемо побачити на відео.

Як пишуть у мережі, підтоплення сталося на проспекті Володимира Івасюка у дитсадочку №668.

Нагадуємо, що нещодавно утворився справжній гейзер у Києві в районі Осокорків. Струмінь води сягав висоти багатоповерхового будинку.

Як з'ясувалося, прорвало трубу тепломережі, через що з-під асфальту з величезним тиском вирвався стовп води.

У "Київтеплоенерго" пояснили, що на ділянці виникло пошкодження тепломережі під час гідравлічних випробувань, які зараз тривають по всій столиці. Такі випробування проводяться щороку — труби перевіряють на щільність і міцність перед опалювальним сезоном або після ремонтів.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві зупинились трамваї через прорив труби. Серед дороги утворився буквально фонтан.