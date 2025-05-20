Вода била выше многоэтажек: в Киеве снова прорвало трубу (видео)

Бил "фонтан" высотой примерно 4-этажного дома

В Киеве в районе Осокорков посреди улицы образовался настоящий гейзер. Струя воды достигала высоты многоэтажного дома.

Очевидцы отмечают, что инцидент произошел по улице Елизаветы Чавдар, 6. Видео с места происшествия публикуют разные столичные телеграм-каналы.

Как выяснилось, прорвало трубу теплосети, из-за чего из-под асфальта с огромным давлением вырвался столб воды.

В "Киевтеплоэнерго" объяснили, что на участке возникло повреждение теплосети во время гидравлических испытаний, которые сейчас продолжаются по всей столице. Такие испытания проводятся ежегодно – трубы проверяют на плотность и прочность перед отопительным сезоном или после ремонтов.

"Сегодня, около 15.00 на ул. Елизаветы Чавдар в дворовом проезде произошло повреждение теплосети с утечкой воды наружу, в результате чего образовался так называемый "фонтан"", — говорится в сообщении.

Специалисты сообщили, что им удалось локализовать повреждение теплосети.

"Сразу после сообщения об утечке снижено давление, повреждение локализовано. Начата подготовка к проведению ремонтных работ", — отметили в коммунальном предприятии.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве остановились трамваи из-за прорыва трубы. Среди дороги образовался буквально фонтан.