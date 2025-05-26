Подростки развлекались, прыгая по чужим авто в центре Киева (видео)

Информация уже дошла до полиции

В Киеве зафиксирован очередной случай уличного хулиганства. На бульваре Леси Украинки группа подростков дерзко прыгала по припаркованным автомобилям.

Как сообщает городской паблик "Киев Сейчас", инцидент уже зарегистрирован. На место происшествия направлены экипажи полиции для проверки информации.

"Проводятся действия по установлению лиц и привлечению их к ответственности", — говорится в сообщении.

Фото поврежденного автомобиля и кадры хулиганства обнародовали в сети. На одном из видео видно, как два подростка выскочили на авто марки ЗАЗ "Славута".

На других кадрах снято, как прохожие сделают замечанием дерзким детям, однако подростки бегут с места происшествия.

Жители столицы возмутились таким поведением детей. А другие обратили внимание на то, как припаркованы автомобили.

В полиции пока официально не прокомментировали ситуацию. При подтверждении факта повреждения имущества виновникам может грозить административная или уголовная ответственность.

Ранее "Телеграф" писал, что работающая пекарня в метро Киева ночью во время тревоги поразила украинцев. Пока украинские ПВО отражали атаку над столицей, киевляне успели не только укрыться в укрытии, но и купить свежую выпечку. В комментариях сразу отреагировали.