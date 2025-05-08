В трагическом ДТП с поездом погиб олимпийский призер Парижа

Спортсмен ехал на тренировку

В четверг, 8 мая, не стало серебряного призера Олимпийских игр-2024, регбиста сборной Фиджи Джосайи Райсуке. Спортсмен погиб в результате травм, полученных в страшной аварии.

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, автомобиль Райсуке попал в ДТП на железнодорожном переезде.

Инцидент произошел, когда Джосайя направлялся на тренировку команды "Кастр", которая выступает в чемпионате Франции. Клуб отменил тренировку, ожидается, что следующая игра против "Клермона" (10 мая) будет отложена.

"С тяжелым сердцем мы узнали о гибели сегодня утром нашего игрока Джосайи Раисуке в дорожно-транспортном происшествии. Вся семья "Кастра" опустошена этой ужасной новостью. Джош был членом клуба с 2021 года.

Он был замечательным товарищем по команде, которого все очень любили, включая болельщиков "Кастра". Мы выражаем наши искренние соболезнования его семье и близким", — сообщили в "Кастре".

Ранее сообщалось, что английский регбийный клуб "Глостер" запретил российскому регбисту Кириллу Готовцеву носить флаг России на форме. К слову, российский триколор убрали с формы россиянина после жалобы болельщиков.