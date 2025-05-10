Чудом выжил: журналист Логвиненко заявил о серьезном ДТП с участием "экс-беркутовца" (фото, видео)

Драгер показал результат 3.05 промилле алкоголя, по словам пострадавшего

Журналист, писатель и общественный деятель Богдан Логвиненко 9 мая пережил серьезное ДТП в Киеве, после которого чудом остался жив. Его атомобиль был припаркован на обочине по всем правилам, когда на высокую скорость в него врезался мужчина.

Как сообщил журналист, это произошло тогда, когда он возвращался домой за 30 минут до комендантского часа. По словам Логвиненко, вероятный виновник аварии был вооружен, а на задержании рассказал, что во время Майдана был в составе "Беркута".

В результате столкновения удар пришелся на заднее крыло машины и значительно повредил его. Кроме того, мужчина протаранил еще 2 автотранспорта.

Позже оказалось, что за рулем, вероятно, сидел Юрий Берестовенко — один из заместителей начальника управления экономики в КГВА. "Он пытался скрыться с места событий и был задержан полицейским и соседом", — добавил пострадавший.

Драгер, использованный на месте ДТП, показал результат 3.05 промилле алкоголя при допустимой норме 0.2.

На другом видео видно, как на место происшествия приехал сын водителя. Молодой человек оказался довольно агрессивным, постоянно ругался и кричал на отца, обвиняя его во всех бедах. Судя по эмоциональному диалогу, сын, очевидно, не был в курсе, что родственник решит проехаться по городу на его автомобиле.

"Как думаете, ехал с празднования Дня Победы?", – иронично написал Богдан Логвиненко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 4 апреля в Ровенской области произошла авария, в результате которой супруга военного Анастасия Кравчук получила серьезные травмы. Водитель "Ford Transit" выехал на встречную полосу и сбил едущую на велосипеде женщину, но расследование инцидента до сих пор не завершено, а она не признана потерпевшей.