Киев и область накрыл мощный ливень с градом: исчез свет и затопило улицы (видео)

Последствия непогоды уже публикуют в соцмережах

В четверг, 29 мая, Киев и область накрыла непогода. В регионе прошел дождь с градом.

В соцсетях появляется много видео, где видно, как вода затапливает улицы, а град бьет по крышам и автомобилям. Также в сети сообщают, что из-за погодных условий кое-где исчез свет.

Очевидцы сообщают о сильном ливне, который привел к подтоплению дорог и придомовых территорий.

В Telegram показали, как пострадала Борщаговка. Улицы превратились в реки, усложняя движение транспорта и пешеходов.

Из-за стены дождя видимость на дорогах значительно снизилась, что создает опасность для водителей. Патрульная полиция Киева призывает водителей осторожничать на дороге. Жителей региона просят без необходимости не выходить на улицу и воздержаться от поездок на автомобиле.

Последствия непогоды показали в Ирпене. Город накрыл дождем с градом и сильным ветром. В центре города упало дерево прямо на автомобили. Момент падения попал на видео.

Также в Ирпене по улицам текут реки. Местные сообщают, что в регионе наблюдаются перебои с интернетом.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Киеве в ближайшие дни. К непрестанно льющим дождям добавятся еще грозы и местами ветры.