Укр

В Киеве и Броварах потоп: автомобили плывут огромными лужами (видео)

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ливень
Ливень. Фото Коллаж "Телеграфа"

На улицах образовались просто озера

После сильного дождя 28 мая затопило часть улиц в Броварах. На дорогах образовались огромные лужи, из-за которых авто вынуждены буквально "плыть".

Фото и видео с места событий публикуют местные телеграм-каналы. На кадрах видно, как вода почти полностью покрывает колеса легковых автомобилей, а отдельные участки превратились в настоящие водяные ловушки.

Местные жители жалуются на плохую систему ливнестоков. По словам очевидцев, во время сильных дождей уже не один год затапливает улицу Грушевского.

Также в сети сообщается, что затопило даже некоторые торговые центры в Броварах.

Есть информация о затопленных дорогах в Киеве. На Корчеватом в Голосеевском районе города потоп после дождя.

На видео видно, как автомобиль "плывет" огромной лужей по проезжей части.

Напоминаем, что во вторник, 28 мая, по Киеву и Киевской области объявлен желтый уровень опасности из-за грозы, которая накроет регион в ближайшее время и продлится до конца суток. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают, что непогода может повлечь за собой усложнение работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Киеве в ближайшие дни. К непрестанно льющим дождям добавятся еще грозы и местами ветры.

Теги:
#Киев #Потоп #Сильный дождь #Новости Бровары