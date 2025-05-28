В Киеве и Броварах потоп: автомобили плывут огромными лужами (видео)
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На улицах образовались просто озера
После сильного дождя 28 мая затопило часть улиц в Броварах. На дорогах образовались огромные лужи, из-за которых авто вынуждены буквально "плыть".
Фото и видео с места событий публикуют местные телеграм-каналы. На кадрах видно, как вода почти полностью покрывает колеса легковых автомобилей, а отдельные участки превратились в настоящие водяные ловушки.
Местные жители жалуются на плохую систему ливнестоков. По словам очевидцев, во время сильных дождей уже не один год затапливает улицу Грушевского.
Также в сети сообщается, что затопило даже некоторые торговые центры в Броварах.
Есть информация о затопленных дорогах в Киеве. На Корчеватом в Голосеевском районе города потоп после дождя.
На видео видно, как автомобиль "плывет" огромной лужей по проезжей части.
Напоминаем, что во вторник, 28 мая, по Киеву и Киевской области объявлен желтый уровень опасности из-за грозы, которая накроет регион в ближайшее время и продлится до конца суток. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики предупреждают, что непогода может повлечь за собой усложнение работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.
Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Киеве в ближайшие дни. К непрестанно льющим дождям добавятся еще грозы и местами ветры.