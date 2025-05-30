На Киевщине сотни семей могут остаться без воды: люди бьют тревогу

В водоканале объяснили в чем проблема

В городе Обухов тревожная ситуация с централизованным водоснабжением. Жители улиц Калиновая, Гончарная, Трипольская, Козацкая и Княжеств Острожских могут остаться без воды уже с 30 июня 2025 года.

По официальной информации КП "Обуховводоканал", водоснабжение этих районов осуществляется из скважины, не принадлежит самому предприятию, а арендуется у ПАО "Обуховское автотранспортное предприятие 13238". Многие годы такое сотрудничество устраивало обе стороны — водоканал платил аренду, обслуживал скважину и заботился о ней как о своей.

Однако арендодатель неожиданно заявил о намерении расторгнуть договор без объяснения понятных причин. Причина, указанная официально, — "необходимость использовать скважину для собственной хозяйственной деятельности". Таким образом, уже с лета сотни домохозяйств рискуют остаться без ценнейшего ресурса — питьевой воды.

КП "Обуховводоканал" отмечает, что альтернативные источники для подключения отсутствуют, а технических возможностей оперативно обеспечить водоснабжение из других скважин нет. В предприятии ведется юридическая и техническая работа, чтобы минимизировать риски.

Люди бьют тревогу

Ситуация вызвала резонанс посреди общественности. В соцсетях появилось обращение в Обуховской городской рады.

"Нас оставляют без воды. Это решение принимается во время войны, без объяснений и без запасного плана… Мы требуем от городского совета немедленно начать судебный процесс по возвращению земли под скважиной в собственность общины", — говорится в обращении.

Как утверждают и сами местные, альтернативы нет. Новую скважину не удастся быстро построить. А копать колодцы тоже не получится, ведь подземные воды якобы загрязнены остатками горючего из тех же резервуаров ПАО.

"Мы имеем право на воду. И не позволим лишать нас элементарного — только потому, что кто-то решил поставить коммерческие интересы выше человеческих жизни", — подчеркнули жители Обухова.

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