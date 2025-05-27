В одном из городов Киевщины не будет газа целую неделю: в городской раде объяснили почему

После восстановления газ будут подавать не всем

В Переяславе предупредили о временном прекращении подачи природного газа для потребителей. Причиной стало проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщила прессслужба Переяславской городской территориальной общины. Снабжение должны полностью возобновить во вторник, 3 июня.

По информации общества, работы будет проводить Переяслав-Хмельницкое управление по эксплуатации газового хозяйства. В течение недели специалисты будут заменять выключающее устройство Ду 400, расположенное в газовом колодце.

Возобновление газоснабжения в домах планируется на 3 июня после 17:00. В то же время, газ будут подавать только при наличии жильцов в домах — это необходимо для соблюдения техники безопасности при возобновлении поставок.

Жителей города просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее подготовиться к отключению.

Напомним, по состоянию на начало мая 2025 года совокупная задолженность киевлян за потребленную электроэнергию достигла 1,2 млрд гривен. Однако, несмотря на рост задолженности, компания YASNO не планирует массового отключения неплательщиков в ближайшее время.

Однако, если должнику придет официальное предупреждение через "Укрпочту" и он не погасит долг, подачу электроэнергии могут прекратить.

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