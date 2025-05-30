На Київщині сотні родин можуть залишитися без води: люди б’ють на сполох

У водоканалі пояснили в чому проблема

У місті Обухів — тривожна ситуація з централізованим водопостачанням. Мешканці вулиць Калинова, Гончарна, Трипільська, Козацька та Князів Острозьких можуть залишитися без води вже з 30 червня 2025 року.

За офіційною інформацією КП "Обухівводоканал", водопостачання цих районів здійснюється зі свердловини, що не належить самому підприємству, а орендується у ПАТ "Обухівське автотранспортне підприємство 13238". Протягом багатьох років така співпраця влаштовувала обидві сторони — водоканал сплачував оренду, обслуговував свердловину та дбав про неї як про свою.

Однак орендодавець несподівано заявив про намір розірвати договір — без пояснення зрозумілих причин. Причина, зазначена офіційно, — "необхідність використовувати свердловину для власної господарської діяльності". Таким чином, уже з літа сотні домогосподарств ризикують залишитися без найціннішого ресурсу — питної води.

КП "Обухівводоканал" зазначає, що наразі альтернативні джерела для підключення відсутні, а технічних можливостей оперативно забезпечити водопостачання з інших свердловин немає. У підприємстві ведеться юридична та технічна робота, аби мінімізувати ризики.

Люди б’ють на сполох

Ситуація викликала резонанс серед громадськості. У соцмережах з’явилося звернення до Обухівської міської ради.

"Нас залишають без води. Це рішення ухвалюється під час війни, без пояснень і без запасного плану… Ми вимагаємо від міської ради негайно розпочати судовий процес щодо повернення землі під свердловиною у власність громади", — йдеться у зверненні.

Як стверджують і самі місцеві, альтернативи немає. Нову свердловину не вдасться швидко збудувати. А копати криниці теж не вийде, адже підземні води нібито забруднені залишками пального з тих самих резервуарів ПАТ.

"Ми маємо право на воду. І не дозволимо позбавляти нас елементарного — тільки тому, що хтось вирішив поставити комерційні інтереси вище за людські життя", — наголосили жителі Обухова.

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