В Киеве могут снизить тариф на воду: жителей каких домов это касается
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Киевсовет просит Кабмин изменить тарифную несправедливость
Киевская городская рада во второй раз обращается в Кабинет Министров с просьбой изменить правила оплаты водоснабжения для жителей домов, где есть индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Первое обращение было еще в январе 2025 года, но ответа на него не последовало.
Теперь столичные власти решили повторить инициативу, чтобы привлечь внимание к тарифной несправедливости, с которой сталкиваются тысячи горожан. Об этом пишет портал "Пряма мова".
В ИТР горячая вода готовится на месте — путем подогрева холодной воды. Однако из-за того, что ИТР формально считается отдельным техническим помещением, подаваемая туда вода считается как потребление юридического лица.
В результате жители вынуждены платить за холодную воду по более высокому тарифу — 27,44 грн за кубометр, вместо 16,16 грн, как для бытового потребления.
Что хочет Киеврада
В Киевраде считают, что это несправедливо. Ведь ИТР – это часть дома, принадлежащая жильцам, и используется для их нужд. Потому и платить следует по тарифам для населения.
Городская рада просит правительство внести изменения в постановление №690 — четко прописать, что вода для ИТР должна считаться как бытовая.
Если правительство поддержит инициативу, жители домов по ИТР будут платить за воду гораздо меньше — как и те, кто пользуется централизованным горячим водоснабжением.
Ранее "Телеграф" писал, как будем платить за газ, свет и воду с 1 июня. Оплачивать коммунальные услуги украинцы обязаны ежемесячно.