В Киеве заметно подорожали квартиры: сколько стоит квадратный метр

В некоторых районах стоимость очень отличается от других

В Киеве выросли цены на жилье на вторичном рынке. За полгода стоимость однокомнатных квартир поднялась на 8%.

Об этом говорится в статистике портала ЛУН. По состоянию на май 2025 года квартиры в Киеве подорожали в среднем на 5–9% в зависимости от типа.

Стоимость однокомнатной квартиры

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице составляет 65 тысяч долларов. В 2025 году стоимость заметно выросла.

Статистика ЛУН

Самое дорогое жилье в Печерском районе столицы. В среднем за квадратный метр там хотят 2300 долларов. Ненамного дешевле в Шевченковском районе – 1 940 долларов.

Самые доступные варианты можно посмотреть в Оболонском (1180$), Святошинском (1360$) и Деснянском (1090$) районах Киева.

Цены указаны за квадратный метр

Стоимость двухкомнатной квартиры

За полгода стоимость двухкомнатных квартир выросла на 5%. Средняя стоимость "двушки" в Киеве составляет 100 тысяч долларов.

Статистика ЛУН

Традиционно самое дорогое жилье в Печерском (2630$ за квадратный метр) и Шевченковском (1870$) районах. Более доступные варианты можно найти в Соломенском (1 500$) и Дарницком (1 320$) районах.

Дешевле всего купить квартиру будет в Святошинском (1 250 $) и Деснянском (1 000 $) районах.

Цены указаны за квадратный метр

Стоимость трехкомнатной квартиры

Средняя стоимость трехкомнатной жилы сейчас составляет 150 тысяч долларов. Цена за полгода выросла на 9%.

Статистика ЛУН

В Печерском (2690$ за квадратный метр) и Шевченковском (2010$) районах самые дорогие квартиры. Низкие цены в Голосеевском (1630$) и Соломенском (1440$) районах.

Дешевле всего получится приобрести квартиру в Оболонском (1 330$), Святошинском (1 150$) или Деснянском (928$) районах.

Цены указаны за квадратный метр

Специалисты объясняют рост стоимости постепенным оживлением спроса, особенно в спальных районах, а также общим трендом обновления рынка недвижимости в Киеве. По статистике, квартира продается на вторичке в среднем через 45 дней после публикации объявления.

Ранее "Телеграф" писал, как изменилась цена аренды в Киеве в 2025 году. Спрос на аренду жилья продолжает удерживаться на высоком уровне.