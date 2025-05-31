Дожди стихли, но готовятся вернуться. Какая температура в Киеве в эти дни

В Киеве в эти дни на небе будут плавать облака, местами будут идти мелкие дожди, но температура днем не опустится ниже +23 градусов

Погода в Киеве продолжает быть переменно облачной, местами дождливой, но теплой. В эти дни температура в обед может подняться до +25 градусов.

Синоптики также прогнозируют свежие ветры в ближайшие дни. Однако бушевать они будут только в субботу днем, передают в Meteofor.

Суббота, 31 мая, принесет в столицу переменную облачность, но без дождей. Температура в дневное время вырастет до +23 градусов, а в ночное — опустится до +13 градусов. Самые сильные ветры ожидаются днем — свежие 8 м/с.

В воскресенье, 1 июня, ситуация не изменится. Переменная облачность будет в городе почти целый день. Дневная температура вырастет до +24 градусов, а ночная — упадет до +15 градусов. Сила ветра не превысит умеренных 7 м/с.

Уже в начале следующей недели, 2 июня, ожидаются мелкие дожди. Они будут идти во второй половине суток. Воздух днем прогреется до +25 градусов, а ночью — остынет до +14 градусов. Сила ветров не будет выше умеренных 7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине возобновятся сильные грозы.