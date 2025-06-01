Взрывы в Киеве и разрушения в Запорожье: россияне всю ночь кошмарили Украину комбинированной атакой (видео)

Россия устроила комбинированную аатаку

В ночь на 1 июня россияне атаковали Украину дронами и ракетами. Взрывы прогремели в нескольких областях.

Об этом сообщают местные власти. Так, по данным Киевской городской военной администрации, ближе к двум часам ночи в столице объявили тревогу из-за комбинированной атаки на город. Сообщалось об угрозе, в частности, баллистического оружия. Спустя несколько минут горожане слышали звуки взрывов.

После них атака продолжилась. Также взрывы в Киеве слышали примерно в 3 часа ночи. Незадолго до этого Воздушные силы предупредили об угрозе ударных дронов для столицы.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", — сообщил мэр Кличко.

Также Воздушные силы сообщали об угрозе Крылатых ракет. Они пролетали через Киевскую область в направлении Житомира.

Уже утром (примерно в пол седьмого) жители Киева опять услышали звуки взрывов. В этот момент, по данным мониторинговых пабликов, в области находилось около 10 "шахедов".

О последствиях в Киеве и области пока официальных сообщений не поступало.

Также не спокойная ночь была и в Запорожье. Под утро россияне атаковали город ударными беспилотниками. По данным местных властей, враг применил как минимум 7 дронов. Под удар попал объекты критической инфраструктуры и частные дома. Без последствий, к сожалению, не обошлось: на объектах критической инфраструктуры произошел пожар, частные дома получили повреждения, известно об одной раненой.

Для ночной атаки на Украину, по данным из соцсетей, россияне могли задействовать более ста дронов. Они пролетали через ряд областей, включая Днепропетровскую, Житомирскую, Полтавскую, Харьковскую и другие. Соответственно граждане могли слышать звуки воздушного боя. О возможных последствиях пока не известно.

Напомним, ранее мы писали о том, что неизвестный объект на парашюте заметили после взрыва в Запорожье.