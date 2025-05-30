В Киеве загорелась скандально известная недостройка: дымом накрыло пол проспекта (видео)

Спасатели локализовали огонь

В Киеве вечером 30 мая возник пожар в трехэтажном здании на территории недостроенного комплекса небоскребов "Sky Tower", расположенного на Берестейском проспекте.

Видео с места происшествия публикуют местные телеграм-каналы. На кадрах виден густой дым, поднимающийся с территории строительства.

По словам очевидцев, в районе сильное задымление, столб дыма заметен из соседних кварталов. Предварительно загорелся мусор.

В ГСЧС сообщили, что спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Спасатели локализовали огонь

Что известно о "Sky Towers"

Sky Towers — это амбициозный проект многофункционального небоскреба, строительство которого началось в 2007 году на пересечении Берестейского проспекта (бывший проспект Победы) и улицы Борщаговской в Шевченковском районе Киева. По первоначальному плану, комплекс должен был состоять из двух башен высотой 47 и 34 этажа, соединенных стилобатом, и включать торговые помещения, фитнес-центр, конференц-зал и подземный паркинг более чем на 900 машиномест. Общая площадь застройки составляла около 219 000 м², а проектная высота – 214 метров, что сделало бы его самым высоким небоскребом в Украине.

Почему строительство остановили

Строительство длилось до 2015 года, после чего было остановлено из-за финансовых трудностей застройщика. Первоначальный девелопер, компания KDD Group, привлекла кредитную линию в Укрэксимбанке на сумму, эквивалентную 3 млрд грн, но из-за кризиса 2008 года и дальнейших финансовых проблем не смогла завершить проект. В 2012 году проект был продан американской компании Cimbrorum Holdings LLC, но это не помогло завершить строительство. В 2015 году работы окончательно прекратились, а здание осталось на уровне 27 этажей вместо запланированных 47 этажей.

Sky Towers в Киеве

Попытки продать объект

С 2021 года Укрэксимбанк неоднократно пытался продать недостроенный комплекс через систему электронных торгов СЕТАМ. Начальная стоимость лота составила более 7 млрд грн, но из-за отсутствия покупателей цену постепенно снижали. В сентябре 2024 года стартовая цена была снижена до 1,1 млрд грн, а в октябре того же года – до 937,4 млн грн. Однако ни один из аукционов не состоялся из-за отсутствия уплаты гарантийных взносов участниками.

В настоящее время "Sky Towers" остается недостроенным. Здание не было законсервировано, что приводит к его постепенному разрушению. Комплекс находится в собственности государственного Укрэксимбанка, который продолжает искать инвестора для завершения проекта. Однако из-за высоких затрат на достройку и юридических сложностей, связанных с долгами предыдущих владельцев, найти покупателя пока не удалось.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно масштабный пожар вспыхнул на Белоцерковской ТЭЦ. В ГСЧС подтвердили информацию о погибших.