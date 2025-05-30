В Киеве появился огромный рисунок прямо на асфальте: что он значит (фото)

Художница объяснила, что символизирую мурал

На Контрактовой площади в Киеве появился необычный арт-объект — красочный орнамент прямо на дороге. Рисунок создала художница Аня Лени в рамках проекта тактического урбанизма, реализуемого на Подоле с участием известного датского урбаниста Микаэля Колвилл-Андерсена.

Об этом рассказали в сюжете телеканала "Киев24". Как объясняют, центральный элемент композиции – цветок мака, символ стойкости, возрождения и надежды.

По словам автора, рисунок — это проявление любви к Киеву и людей, мечтающих о комфортной и красивой городской среде.

"Этот проект — о благодарности и любви к городу и людям, которые верят в красоту и общее действие", — отметила Аня Лени.

Мурал пока не завершен, однако дорисовать его собираются уже в эти выходные.

Рисунок на Контрактовой площади

Также киевлянам напомнили, что в субботу с 10:00 до 17:00 состоится толока. Волонтеров приглашают помочь с расцветкой, высадкой цветов, установкой скамеек и обустройством пространства. Каждый желающий может приобщиться или прийти посмотреть.

Ранее "Телеграф" писал, куда повести малышей в эти выходные в Киеве. В городе проведут бесплатные развлечения ко Дню защиты детей с 31 мая по 1 июня.