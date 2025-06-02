Прямо посреди дороги. В Киеве вспыхнул пассажирский автобус (видео)

Видео разлетелось по сети

В Киеве на Броварском проспекте вспыхнул маршрутный автобус. Инцидент произошел 2 июня между станциями метро "Лесная" и "Черниговская".

Видео с места инцидента опубликовали местные телеграм-каналы. На кадрах виден густой дым и пламя, охватившее транспортное средство.

По словам очевидцев, автобус выгорел почти дотла.

Пока причины возгорания неизвестны. Информации о пострадавших пока нет.

На месте работают спасатели. Детали происшествия уточняются.

Патрульная полиция Киева сообщила, что в связи с ликвидацией возгорания автобуса на Броварском проспекте, движение транспорта осложнено в направлении моста Метро. Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Напомним, также 2 июня вспыхнул пожар на Оболони в торгово-развлекательном центре "Dream Town Yellow". Возгорание возникло у мусорных контейнеров рядом с фасадом ТРЦ.

Никакой критической угрозы для самого торгового центра нет. Огонь не распространился на здание, пострадал только фасад "желтого" корпуса из-за густого дыма. Однако инцидент напугал жителей района.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях возник пожар в трехэтажном здании на территории недостроенного комплекса небоскребов "Sky Tower", расположенного на Берестейском проспекте. В районе было сильное задымление, столб дыма заметен из соседних кварталов.