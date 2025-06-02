На приложение "Киев Цифровой" потратят более 22 миллионов гривен: на что пойдут деньги
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Обновления киевляне увидят уже в конце года
В Киеве готовятся к масштабному обновлению цифровой инфраструктуры. Столичное коммунальное предприятие "ГИВЦ" (Главный информационно вычислительный центр) объявило тендер на модернизацию приложения "Киев Цифровой".
Ожидаемая стоимость работ – 22 396 666,66 гривны. Об этом стало известно из объявления в электронной системе публичных закупок "Prozorro".
Это уже второй этап модернизации платформы – предварительный тендер был проведен в апреле. Новые торги должны пройти 4 июня 2025 года, а полное обновление системы ожидается до конца этого года.
Модернизация будет касаться информационно-коммуникационной системы "Платформа цифровых мобильных сервисов "Киев Цифровой"".
На сегодня через приложение жители столицы могут платить за парковку, покупать билеты и следить за графиками движения транспорта, оплатить коммунальные счета и тому подобное. Что именно изменится после обновления, пока не разглашается, но техническая задача предполагает значительное совершенствование функционала.
По условиям тендера будущий исполнитель должен будет реализовать техническое задание в сжатые сроки — за полгода.
Ранее "Телеграф" писал, сколько обойдется в восстановление "Охматдета" после ракетного удара в Киеве. Ремонтные работы должны быть закончены до конца года.