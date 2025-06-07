Люди принесли цветы и кофе. Как сейчас выглядит место гибели спасателей ГСЧС (репортаж)

Украинцы приходят почтить память погибших

В результате российской атаки на Киев 6 июня погибли три спасателя ГСЧС: Павел Езгор, Данил Скадин и Андрей Ременный. Уже вторые сутки люди приходят на это место, чтобы почтить их память.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов также побывал на месте происшествия. Отмечается, что спасатели погибли при ликвидации последствий российской атаки. Также 16 чрезвычайников получили ранения.

На фото видно, что люди уже обустроили небольшой мемориал у места гибели спасателей. Там установлены три фото и положены некоторые личные вещи. На кадрах бросается в глаза не только каска, но и вафельные трубочки, и чашка кофе. Кроме того, люди принесли множество цветов и флаги Украины.

Люди приходят в мемориал спасателям ГСЧС

Мемориал спасателям ГСЧС

Мемориал спасателям ГСЧС

Павел Езгор, Данил Скадин и Андрей Ременный загнули во время атаки на Киев

Напомним, что в результате российской атаки в Киеве были ранены 16 спасателей и трое погибли, а в Тернопольской области — 5 чрезвычайников получили травмы.

"К сожалению, снова есть потери в семье МВД. В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 чрезвычайников получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизнь", — писал глава МВД Игорь Клименко.

Добавим, что раненых работников ГСЧС, работавших в пресс-службе, уже прооперировали. В сети появились первые фото.

"Живые, и это главное. По другим вопросам все вылечится, все заживет. Спасибо каждому за поддержку", — написал один из раненых, руководитель пресс-центра ГСЧС Павел Петров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что появилось видео момента атаки России на Днепр в ночь на 7 июня.