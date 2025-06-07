Люди принесли квіти і каву. Як зараз виглядає місце загибелі рятувальників ДСНС (репортаж)

Українці приходять вшанувати пам'ять загиблих

Внаслідок російської атаки на Київ 6 червня загинуло три рятувальники ДСНС: Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний. Вже другу добу люди приходять на це місце, щоб вшанувати їх пам'ять.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов також побував на місці події. Зазначається, що рятувальники загинули під час ліквідації наслідків російської атаки. Також 16 надзвичайників отримали поранення.

На фото видно, що люди вже облаштували невеликий меморіал біля місця загибелі рятувальників. Там встановлено три фото та покладено деякі особисті речі. На кадрах впадає в око не тільки каска, а й вафельні трубочки та чашка кави. Окрім того, люди принесли чимало квітів та прапори України.

Люди приходять до меморіалу рятувальникам ДСНС

Меморіал рятувальникам ДСНС

Меморіал рятувальникам ДСНС

Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний загнули під час атаки на Київ

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки в Києві було поранено 16 рятувальники та три загинуло, а на Тернопільщині — 5 надзвичайників отримали травми.

"На жаль, знову маємо втрати в родині МВС. У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі борються за їхні життя", – писав глава МВС Ігор Клименко.

Додамо, що поранених працівників ДСНС, які працювали у пресслужбі вже прооперували. У мережі з'явились їх перші фото.

"Живі, і це головне. По інших питання все вилікується, все загоїться. Дякуємо кожному за підтримку", — написав один із поранених, керівник пресцентру ДСНС Павло Петров.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з'явилося відео моменту атаки Росії на Дніпро у ніч на 7 червня.