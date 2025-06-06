Киев атаковали второй раз за ночь: баллистическая ракета разрушила учебное заведение, есть пострадавшие

В Соломенском районе разрушено образовательное учреждение, в Голосеевском районе упали обломки

Киев ночью 6 июня был уже второй раз атакован: на этот раз к ударным беспилотникам оккупанты добавили баллистические ракеты. В результате российской атаки повреждения получило здание образовательного учреждения, есть пострадавшие.

Об атаке оккупантов сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По данным мониторинговых каналов, оккупанты запустили три ракеты из района Воронежа и Брянска.

"Предварительно, враг нанес удар по обычному учебному заведению в Соломенском районе. Такой у них стиль. Жилые дома, социальная инфраструктура" – сказано в сообщении.

Также отмечается, что обнаружены последствия уничтожения ракеты в Голосеевском районе. Там упали обломки сбитой баллистической ракеты.

"Падение обломков в Голосеевском районе. Спасатели и медики направляются на место… Медики госпитализировали одного пострадавшего в Соломенском районе", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Обновлено 02:55 Ткаченко сообщил о нескольких новых локациях обнаружения обломков сбитых ракет и БПЛА. Также выросло количество пострадавших.

"В Голосеевском районе в результате вражеской атаки есть повреждения на территории рядом с АЗС. Также фиксируем сообщения об обломках сбитых вражеских целей в Деснянском и Дарницком районе. К сожалению, имеем предварительно двух пострадавших в результате российской атаки. Уточняем", – говорится в сообщении.

Напомним, что российские кафиры обстреляли Украину в ночь на 5 июня. Больше всего пострадала Черниговщина и Харьков. В общей сложности взрывы из-за российских атак раздавались в 6 областях. Также оккупанты совершили очередное военное преступление, нанеся удар по Сумам около 9:20 во вторник, 3 июня. По городу было пять попаданий, по предварительным данным — из средств поражения РСЗО дальнего действия. Число погибших возросло до трех человек, среди пострадавших дети.