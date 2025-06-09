В Киеве построят церковь необычной формы: она будет светиться по ночам (фото)

Церковь построят в Оболонском районе

В Киеве появится новая церковь, ее особенностью станет футуристический дизайн и бомбоубежище. Проект церкви Святой Тройцы УГКЦ представлен архитектурным бюро Aranchii.

Согласно информации в Instagram бюро, этот проект уже получил награду "Создатель года". Сам дизайн публично демонстрируют впервые.

"Эта однокупольная крестообразная церковь отдает дань украинской традиции. Четыре рукава — "зрубы" (в традиции деревянных церквей) — которые образуют крест, различаются по высоте, реагируя как на функцию, так и на контекст. Тектоника здания направлена ​​на минимальную геометрию поверхности с равномерным распределением структурных нагрузок", — говорится в описании проекта.

Отмечается, что фасады будут полупрозрачными, из-за чего внутри будет солнечно днем, а ночью изнутри будет исходить мягкое сияние.

Место строительства не озвучивается, но говорится, что церковь будет находиться в Оболонском районе среди панельных домов. Сама святыня будет окружена зелеными насаждениями, что превратит "пустырь в мирное убежище летом и праздничную площадь зимой". Строительство авторы обещают начать в скором времени.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о первом позолоченном храме в Киеве. Его история полна величия и испытаний: от основания в XII веке и расцвета в эпоху казачества до трагического уничтожения в 1930-х годах советской властью.