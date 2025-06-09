У Києві збудують церкву незвичайної форми: вона світитиметься уночі (фото)

Церкву збудують в Оболонському районі

У Києві з’явиться нова церква, її особливістю стане футуристичний дизайн та бомбосховище. Проєкт церкви Святої Трійці УГКЦ представлено архітектурним бюро Aranchii.

Згідно з інформацією в Instagram бюро, цей проєкт уже отримав нагороду "Творець року". Сам дизайн публічно демонструють уперше.

Ця однокупольна хрестоподібна церква віддає шану українській традиції. Чотири рамена — "зруби" (у традиції дерев'яних церков) — що утворюють хрест, різняться за висотою, залежно від функції та контексту. Тектоніка будівлі спрямована на мінімальну геометрію поверхні з рівномірним розподілом структурних навантажень", — йдеться у описі проєкту.

Зазначається, що фасади будуть напівпрозорими, через що всередині буде сонячно вдень, а вночі зсередини буде йти м’яке сяйво.

Місце будівництва не озвучується, але йдеться про те, що церква з'явиться в Оболонському районі серед панельних будинків. Сама святиня буде оточена зеленими насадженнями, що перетворить "пустир у мирний притулок влітку та святкову площу взимку". Будівництво автори обіцяють розпочати незабаром.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про перший позолочений храм у Києві. Його історія сповнена величі та випробувань: від заснування у XII столітті та розквіту в епоху козацтва до трагічного знищення у 1930-х роках радянською владою.